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北京时间1月4日，CBA常规赛第25轮全面开战，依靠马布里的出色表现，坐镇主场的北京男篮95-85战胜山西男篮...>>详细
北京VS山西 一 二 三 四 吉林VS辽宁 一 二 三 四
吉林终结辽宁5连胜 四川大胜送广州五连败 深圳险胜送上海连败
北京时间1月4日，NBA常规赛继续进行，马刺坐镇主场迎战猛龙。马刺半场便奠定胜局，最终马刺以110-82大胜猛龙。...>>详细
猛龙VS马刺 第一节 第二节 第三节 第四节 莱昂纳德 集锦
小牛末节发力送奇才2连败 绿衫军终结爵士4连胜 76人险胜森林狼
北京时间1月5日，NBA常规赛继续进行。央视网体育为您带来开拓者VS勇士、公牛VS骑士、雷霆VS黄蜂等精彩比赛，敬请关注...>>详细
3日：掘金VS勇士 第一 二 三 四节 汤普森 库里集锦
莫泰缺战两月终能重回球场 12月东西部最佳新秀 最佳球员
英超第20轮，阿森纳客场迎战伯恩茅斯，吉鲁助攻桑切斯和卢卡斯连扳2球，吉鲁补时扳平，阿森纳终结客场连败落后榜首8分...>>详细
曝上港天价报价多特神锋 德甲半程5大新人 伊布获英超12月最佳
国足中国杯23人名单：武磊颜骏凌被替换 维特塞尔正式加盟权健
在击败古力后，Master的战绩停留在60胜0负1和，包括聂卫平、柯洁、朴廷桓在内的数十位中日韩围棋高手，在对决中落败...>>详细
自称是AlphaGo 聂卫平：Master促进人类进步 大胜世界冠军
星耀里约——里约奥运会纪录片 吴敏霞再续辉煌 赛车时代完整版
英超强强对话，利物浦击败曼城；达尼洛领衔华彩2016-年度50大扑救；华彩2016-年度十大巅峰对决...>>详细
十大巅峰对决：巴西VS德国 德国VS意大利 葡萄牙VS法国
切尔西豪取13连胜 曼联主场逆转米德尔斯堡 阿森纳跻身前三
根据组委会增补规则，汪顺成功进入2016CCTV体坛风云人物年度评选“年度突破奖”的提名奖名单...>>详细
林跃:喜欢中国风 爱穿裙子女生 周继红:礼服或尝试中式服装
提名奖揭晓回放 完整名单 佳女 佳男 教练 团队 巴赫送祝福
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北京新年倒计时暨冰雪旅游节开幕式 “我与奥运冠军打比赛”
回放-CBSC篮球赛总决赛：浙江司太立VS大连中港教育 闭幕式
央视网体育微视频频道，关注体育之星，打造专业风趣的短视频，从不同角度展现体育的魅力和体育多元功能，弘扬体育精神...>>详细
年度体坛明星人气榜榜单出炉 里皮：永远自信 依然梦想俄罗斯
明星微视频 科比 梅西 宁泽涛 张继科 孙杨 傅园慧 朱婷
太励志！回顾张继科的2016年
六人得分上双 吉林爆冷胜辽宁
马布里末节发威 北京复仇山西
考文顿空接绝杀领衔4日五佳球
沙佩科人重建 青年军首秀输球
朱婷当选2016年杰出运动员奖
告别2016 新一年朱婷重新出发
队内良性竞争 湖人3分投死灰熊
“小刺客”抢镜 绿衫军取得两连胜
玩心跳！ 76人1.6秒绝杀森林狼
CBA常规赛：北京VS山西 回放
CBA常规赛：吉林VS辽宁 回放
[赛车时代]无人驾驶电动赛车
NBA常规赛：猛龙VS马刺 回放
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[天下足球]2016十大巅峰对决
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中国足球年终盘点《回望2016》
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“2016CCTV体坛风云人物年度评选”提名奖名单揭晓。
阳光路上舞蹈队是由一群充满青春活力的阿姨组成的广场舞舞蹈队。
中华龙舟大赛是国内顶级龙舟赛事，央视网全程报道！
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